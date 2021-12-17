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Россия планирует подвигнуть НАТО проявлять сдержанность при военных учениях

Роман Захаров
14:04 17.12.2021
МИД РФ распространил проект соглашения о мерах обеспечения безопасности России и НАТО.
Россия планирует подвигнуть НАТО проявлять сдержанность при военных учениях
© Фото: defense.gov
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Россия предлагает НАТО договориться о проявлении сдержанности при проведении военных учений для снижения рисков опасных ситуаций. Это следует из проекта соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и альянса, подготовленного Министерством иностранных дел Российской Федерации для передачи американской стороне.

«Участники в отношениях между собой руководствуются принципами сотрудничества, равной и неделимой безопасности. Они не укрепляют свою безопасность индивидуально, в рамках международной организации, военного союза или коалиции за счет безопасности других», - сказано в тексте документа.

Участникам соглашения в рамках отношений между друг другом предлагается взять на себя обязательства мирно решать международные споры, и воздерживаться от любого применения силы или угроз ее применения любым способом, который несовместим с целями Организации Объединенных Наций (ООН).

Также участникам соглашения предлагается не создавать условий или ситуаций, которые могли бы представлять угрозу либо быть расценены как угроза для национальной безопасности других участников.

«Участники будут проявлять сдержанность в военном планировании  и при проведении учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, придерживаясь обязательств по международному праву, в том числе содержащихся в межправительственных соглашениях по предотвращению инцидентов на море за пределами территориальных вод и в воздушном пространстве над ним, а также в межправительственных соглашениях о предотвращении опасной военной деятельности», - подчеркивается в проекте.

Кроме того, Россия также предложила руководству НАТО регулярно обмениваться оценками угроз, а также не создавать военные базы в странах бывшего СССР.

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