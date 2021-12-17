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На предельных скоростях и без ориентиров: в небе над Балтикой прошли командирские полеты

Максим Румянцев
13:29 17.12.2021
В Калининградской области прошли командирские полеты. Экипажи отработали боевые стрельбы и практическое бомбометание, а также элементы сложного пилотажа.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Разлет авиаполка по команде проходит за считаные минуты. Один за другим самолеты отрываются от земли и уходят на задание. По плану сегодня командирские полеты.

Пока руководящий состав совершенствует навыки в небе, лейтенанты те же задачи отрабатывают на земле. Миниатюрные модели самолетов в руках - совсем не игрушки, а обязательный элемент подготовки к очередному полету - ведущий и ведомый должны чувствовать друг друга.

«Это называется пеший полет. Для того чтобы качественно выполнить полетные задания, нужно на земле отработать все действия, чтобы понять, как самолет будет вести себя в небе и какие для этого нужны действия в полете», - рассказал старший летчик Данила Полянский.

Данила в полку чуть больше года. Его напарник Александр Журавлев - два с половиной. Оба после училища быстро освоили современную технику, уже летают самостоятельно. Им помогли отцы-командиры.

Полеты проходят в особых условиях - над морем без  каких-либо ориентиров на высоких скоростях и в непосредственной близости от границ с иностранными государствами.

Основу боевой мощи авиаполка составляют фронтовые бомбардировщики Су-24М и самые современные многоцелевые Су-30СМ. В небе над Калининградской областью летчики не только выполняют учебно-тренировочные задачи, но и несут боевое дежурство по охране и обороне западных российских границ.

Свои задачи есть и у вертолетного авиаполка. В его составе палубные поисково-спасательные и противолодочные Ка-27, транспортно-штурмовые Ми-8, ударные Ми-24. Задачи и скорости другие, принципы подготовки одинаковые.

Задач много - боевые стрельбы и практическое бомбометание, отработка сложного пилотажа и полеты над морем. Они проходят в непростых метеоусловиях, днем и ночью. Летчики находятся в постоянной готовности выполнить любую поставленную задачу.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Игорь Крондо

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