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Раскрыта сеть аккаунтов, шпионивших за пользователями Facebook, WhatsApp и Instagram

Роман Захаров
12:05 17.12.2021
Жертвами слежки в общей сложности стали около 50 тысяч человек более чем из сотни стран мира.
Раскрыта сеть аккаунтов, шпионивших за пользователями Facebook, WhatsApp и Instagram
© Фото: Chris Yang, Unsplash
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Американская компания Meta сообщила о раскрытии сети аккаунтов, шпионивших за пользователями социальной сети Facebook, фотосервиса Instagram и мессенджера WhatsApp. Это следует из доклада, опубликованного на сайте корпорации.

Слежкой, согласно документу, занимались частные фирмы, которые предоставляли услуги по наблюдению за действиями пользователей. Сотрудники Meta полагают, что жертвами слежки в общей сложности стали около 50 тысяч человек более чем из сотни стран мира. В их числе политики, журналисты, юристы, а также обычные граждане.

По данным компании, злоумышленники базировались в Китае, Индии, Израиле и Северной Македонии. В Meta при этом не уточнили, как смогли выявить аккаунты-шпионы. 

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