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Предметов, которые могли смертельно ранить пассажира московского автобуса, не нашли

Ян Брацкий
11:59 17.12.2021
По предварительной информации, погибший мужчина мог страдать хроническим заболеванием вен.
Предметов, которые могли смертельно ранить пассажира московского автобуса, не нашли
© Фото: ДТП и ЧП Москва, mskdtp, ВКонтакте
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Полицейские не нашли в автобусе предметов, которые могли смертельно ранить мужчину в Москве. Об этом сообщили представители коммерческого перевозчика «Стартранс».

Ранее стало известно, что один из пассажиров умер в салоне автобуса от потери крови. По предварительной информации, мужчина мог страдать хроническим заболеванием вен.

«При входе в автобус мужчина ударился ногой о порог. У пассажира открылось кровотечение. На место прибыла скорая помощь, но пострадавший скончался от кровопотери. После предварительного осмотра автобуса сотрудниками правоохранительных органов предметов, которые могли бы послужить травмированию, не обнаружено», - заявили РИА Новости в транспортной компании.

Трагедия произошла 14 декабря около 18.05 в районе дома 3 по улице Декабристов в Москве. Все обстоятельства инцидента выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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