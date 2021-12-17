Предметов, которые могли смертельно ранить пассажира московского автобуса, не нашли

Полицейские не нашли в автобусе предметов, которые могли смертельно ранить мужчину в Москве. Об этом сообщили представители коммерческого перевозчика «Стартранс».

Ранее стало известно, что один из пассажиров умер в салоне автобуса от потери крови. По предварительной информации, мужчина мог страдать хроническим заболеванием вен.

«При входе в автобус мужчина ударился ногой о порог. У пассажира открылось кровотечение. На место прибыла скорая помощь, но пострадавший скончался от кровопотери. После предварительного осмотра автобуса сотрудниками правоохранительных органов предметов, которые могли бы послужить травмированию, не обнаружено», - заявили РИА Новости в транспортной компании.

Трагедия произошла 14 декабря около 18.05 в районе дома 3 по улице Декабристов в Москве. Все обстоятельства инцидента выясняют сотрудники правоохранительных органов.