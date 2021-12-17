В стране и мире Байден наградил посмертно Почетной медалью живого военнослужащего Анна Назайкина В настоящий момент неизвестно, была ли допущена ошибка помощником президента США или серьезная описка находится в самом тексте документа. © Фото: Pool CNP, KeystonePressAgency, Globallookpress Читайте нас на: Помощник американского президента Джо Байдена Уильям Керриган в ходе церемонии награждения Почетными медалями Конгресса США допустил ошибку, объявив о посмертном награждении живого военнослужащего. Об этом сообщает The New York Post. «Президент Соединенных Штатов Америки, уполномоченный актом Конгресса 3 марта 1863 года, посмертно наградил от имени Конгресса Почетной медалью штаб-сержанта Эрла Д. Пламли, Армия Соединенных Штатов, за проявленную отвагу...» - зачитал документ подполковник морской пехоты. Пока помощник президента зачитывал документ, сержант продолжал стоять по стойке «смирно» рядом с американским лидером, который надевал медаль на шею военнослужащего. В настоящий момент неизвестно, была ли допущена ошибка Керриганом или серьезная описка находится в тексте самого документа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика