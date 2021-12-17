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На сайте МО РФ открыли раздел уникальных фотографий полководцев времен Битвы за Москву

Тимур Шерзад
17:46 17.12.2021
Опубликованные снимки принадлежат как к личным делам, так и к семейным архивам военачальников. Среди них, например, фотография генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского, сделанная во время решающих и кровопролитных боев на Волоколамском направлении.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России продолжает публикацию уникальных фотографий советских военачальников. Это происходит в рамках военно-патриотического проекта «Полководцы Победы». Проект посвящен 80-летию победы Красной армии в Битве под Москвой. 

В рамках проекта представлены уникальные фотографии, относящиеся к концу 1941 года. На них - боевые будни советских полководцев под Москвой. В эту битву вошли как оборонительные, так и наступательные бои - сначала наши предки остановили немецкое наступление, а затем обратили его вспять, начав собственное. 

Опубликованные снимки принадлежат как к личным делам, так и к семейным архивам военачальников. Среди них, например, фотография генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского, сделанная во время решающих и кровопролитных боев на Волоколамском направлении.

Также опубликованы фотографии генерала Георгия Жукова, тогда только что назначенного командующим Западным фронтом, - на них запечатлен его выезд на передовую. Тогда талант Жукова использовался для организации и проведения оборонительной и наступательной операций РККА. 

Также опубликованы фотографии из семейных архивов, где можно увидеть замначальника Генштаба РККА Василевского, командующего Калининским фронтом Конева, начальника артиллерии Западного фронта Говорова и многих других.

В разделе опубликованы не только фотографии, но и обширный справочный материал - общие сведения о Битве под Москвой, выдержки из биографий представленных полководцев, где описывается их вклад в оборону города.

В подготовке проекта также участвовали Фонд памяти полководцев Победы и Фонд сохранения культурно-исторической памяти героев войны «Наследники Победителей».

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