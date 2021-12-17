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Зоологи обнаружили безглазое животное с клювом и 1 306 ногами

Светлана Иванова
11:14 17.12.2021
Многоножки нового вида, обитающие на западе Австралии, имеют длинные нитевидные тела шириной 0,95 мм и длиной 9,6 см и состоят из 330 сегментов.
© Видео: SciNews, YouTube © Фото: SciNews, YouTube
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Многоножку вида Eumillipes persephone открыли в Австралии. Безглазое существо с короткими ногами и конусовидными головами с усиками и клювом заметили на глубине 60 метров под землей в буровой скважине в провинции Истерн Голдфилдс.

Многоножки нового вида имеют длинные нитевидные тела шириной 0,95 мм и длиной 9,6 см и состоят из 330 сегментов.

Eumillipes persephone с 1 306 ногами стала рекордсменом мира по числу конечностей. Предыдущее достижение было также у многоножки - обитающего в Калифорнии вида Illacme plenipes.

По мнению ученых, такое количество конечностей помогает многоножкам производить толкающие силы, необходимые для перемещения через узкие отверстия в почве.

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