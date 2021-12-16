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Спелеологи нашли таинственную пещеру при ремонте дороги в Крыму

Светлана Иванова
09:52 16.12.2021
По мнению специалиста, который первым побывал в гроте, там во время Великой Отечественной войны могли располагаться госпиталь и штабные помещения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Крыму при строительстве дороги под Севастополем спелеологи нашли пещеру, которая, предположительно, использовалась солдатами во время Великой Отечественной войны. В гротах могли располагаться госпиталь и штабные помещения. Такого мнения придерживается спелеолог Анатолий Пряшников, который первым побывал в пещере. При этом пришлось использовать спецснаряжение.

Как рассказал специалист «Звезде», попасть в пещеру трудно, приходится подныривать, потому что имеется затопленный участок.

«Какая-то интересная фортификация: бетон, очень много  мусора интересного», - раскрыл спелеолог, что скрывается в пещере.

Напомним, летом 2018 года при строительстве трассы «Таврида» возле поселка Зуя в Белогорском районе Крыма нашли пещеру с несколькими тоннами костей древних животных, живших на полуострове до наступления ледникового периода.

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