Любимец миллионов: телеведущему Юрию Николаеву исполнилось 73 года

Сегодня день рождения у одного из самых утренних ведущих страны - Юрия Николаева. Все мы в детстве смотрели музыкальные программы «Утренняя почта» и «Утренняя звезда», давшие начало творческому пути многим звездам российского шоу-бизнеса. И даже сейчас он дает дорогу талантливым артистам уже в качестве жюри музыкального конкурса «Новая Звезда».

Словно магнитом его обаяние, харизма и чувство юмора приковывало к экрану миллионы зрителей. В 13 лет Юрий Николаев впервые встретился один на один с объективом камеры. Дело было в родном Кишиневе.

«Это был прямой эфир, он был очень смешной потому, что мой партнер, также как и я - первый раз на телевидении... Начался мотор, идет трансляция прямая, и вдруг я чувствую, что мой папаша, актер, перескочил в самый конец сценария», - вспоминает сейчас Народный артист РФ Юрий Николаев.

Одаренный ученик физмата ушел в искусство. Уже на первых курсах ГИТИСа его пригласили в кино. Режиссер Ордынский был уверен, что лучше Николаева роль матроса Шарыгина из знаменитого «Хождения по мукам» никто не сыграет. И это было 10 из 10. Сокурсники называли Юрия Николаева счастливчиком, ведь ему выпала честь сыграть на сцене со знаменитой Верой Алентовой.

Но звезды готовили ему совсем другой путь. Первые эпизоды «Утренней почты» могли быть обречены на провал, был выбор: ограничиться тремя исполнителями по заявкам телезрителей, ведь тогда все слушали Пугачеву, Кобзона, Антонова, либо рискнуть и совершить прорыв в советской телеиндустрии.

«Он не ведущий, он один из тех людей, о ком можно говорить, что он актер телевидения. Со своим образованием конечно, с Богом данным обаянием, потрясающее умение держать зал, да вообще все что входит в слово искусство», - считает Народный артист РФ, телеведущий Леонид Якубович.

Николаев первым привез в страну кассету Roxette и организовал выступления рок-группы «Зодчие» с практически запрещенной тогда песней «Автобус-86». Один хит следовал за другим. Такого смелого, дерзкого и нового советский зритель еще не видел. Да и сам Николаев был настоящим шоуменом.

Одежду на эфир он всегда подбирал сам. Одетый с иголочки ведущий нередко вызывал недовольство даже на самом высшем уровне.

«Не было скандалов, но сказали, что не стоит в джинсах, не стоит нога на ногу, это неуважение, а я говорю: "Почему неуважение?". Мне помогала подруга, которая была замужем за австрийцем, она приезжала сюда и привозила те вещи, которые достать здесь, у нас, было невозможно», - поделился воспоминаниями Николаев.

Юрий Александрович, признается, что абсолютного слуха у него нет. Зато есть интуиция, которая никогда не подводит. В 1990-е он открывает новую эпоху в жанре музыкальных шоу - «Утреннюю звезду». И в прямом смысле за руку выводит на сцену будущих звезд: Пелагею, Стаса Пьеху, Сергея Лазарева, Валерию, Зару.

«Это был мой первый визит в Москву, и, конечно, мы мечтали увидеть, поработать, прикоснуться, взять автограф у Юрия Николаева. Он родной человек, особенный для каждой семьи. Какой то близкий, родной, и его появление на экране - это уют, тепло, конечно же он - легенда», - говорит заслуженная артистка России Зара.

«Это одно из главных лиц отечественного телевидения, это человек, глядя на которого мы все маленькие надеялись, что артистом стать несложно. Что есть добрый дядя Юрий, который выслушает и покажет всей стране», - уверен певец Стас Пьеха.

«Я всегда его буду благодарить за то, что он сделал в моей жизни. Я попала на конкурс, помню как он общался с каждым участником, и не важно в какой группе это было - все маленькие или взрослые», - сообщила Народная артистка РФ Валерия.

«Утренняя звезда» засветилась на Кипре, в Израиле, США - это было шоу мирового уровня. Николаев писал сценарии к выпускам, трепетно относился к свету и декорациям: вращающаяся сцена - его идея. Он хотел, чтобы у каждого исполнителя был отдельный выход. И все у него удавалось. Отношения с телевидением были крепкими и по любви.

«Уйти - у меня никогда такой мысли не появлялось, в 75-м году приняли штат. Сделать перерыв - да. Перед первым выпуском "Утренней звезды", я понимал, что нужно сделать перерыв, чтобы заинтриговать телезрителей: куда делся Юрий Николаев? И в другом имидже и другом стиле. И это мне удалось», - сказал Юрий Николаев.

И удается вот уже как 60 лет в эфире, и по сей день. «Звезда» утренняя перевоплотилась в «Новую» - Николаев в кресле жюри национального музыкального шоу на «Звезде» продолжает зажигать. Во всех смыслах.