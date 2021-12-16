Неудобный проморолик: на Украине телеканал «Рада» оказался в центре скандала

На Украине разгорается новый политический скандал. В Сеть попал проморолик перезапуска государственного телеканала «Рада», который освещает работу власти. Вот только его окончательная версия вызвала бунт среди журналистов.

Так, в рекламе утверждается, что все они занимают абсолютно провластную сторону и намерены жестко критиковать оппозицию. Вот только по словам корреспондентов, их просто обманули и этот закадровый текст никто с ними не согласовывал, пишет «Страна».

В руководстве телеканала уже назвали этот ролик фейком и попыткой диверсии. Те же кто произвел его, заявили, что это был просто черновой монтаж, а откуда взялась озвучка, они не знают.