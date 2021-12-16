На переднем крае: как прошли учения артиллерии и боевой авиации ЦВО под Оренбургом
Главной задачей учений обозначили борьбу с силами спецопераций и диверсионными группами «противника».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Десятки реактивных систем устроили огневой налет в степи под Оренбургом - условный враг ощутил на себе всю огневую мощь артиллерии Центрального военного округа (ЦВО). Там стартовал масштабный оперативно-боевой сбор с командирами соединений. Первыми свое веское слово сказали расчеты установок «Град».
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