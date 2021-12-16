Армия На переднем крае: как прошли учения артиллерии и боевой авиации ЦВО под Оренбургом Главной задачей учений обозначили борьбу с силами спецопераций и диверсионными группами «противника». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Десятки реактивных систем устроили огневой налет в степи под Оренбургом - условный враг ощутил на себе всю огневую мощь артиллерии Центрального военного округа (ЦВО). Там стартовал масштабный оперативно-боевой сбор с командирами соединений. Первыми свое веское слово сказали расчеты установок «Град». © ТРК "Звезда" Подтянув к переднему краю тяжелые огнеметные системы, наши войска наносят новый, еще более мощный удар. Несколько гектаров территории, занятой условным неприятелем, испаряются за несколько секунд. Российский «Солнцепек» заслуженно получил свое название. © ТРК "Звезда" Следом в бой вступают танкисты и расчеты тяжелых гаубиц «Мста-С» - плотность артиллерийских стволов запредельная. Одновременно в небе появляются ударные вертолеты и фронтовые бомбардировщики, которые довершают разгром. Сборы с участием тысячи человек - еще и повод опробовать новейшую технику. Передовые радиостанции «Арахис» проверку боем прошли успешно. Материал подготовили: Ян Брацкий и Андрей Работнов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика