Исследование показало, какую страну американцы считают главной угрозой для США
Согласно данным опроса, Китай назвали угрозой для Штатов 52% респондентов. На Россию в таком качестве указали только 14% опрошенных американцев.
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Большинство жителей Америки считают КНР самой большой угрозой для США. Об этом сообщается в исследовании, проведенном социологами Института Рональда Рейгана.
«Впервые в нашем опросе большинство американцев идентифицируют одну страну как самую большую угрозу для Соединенных Штатов – Китай», - цитирует Fox News исследование.
Согласно данным опроса, Китай назвали угрозой для Штатов 52% респондентов. На Россию в таком качестве указали только 14% опрошенных американцев.
Как отмечается в документе, ситуация заметно изменилась в сравнении с 2018 годом. Тогда на Китай в качестве угрозы для США указали 21% опрошенных, Россию назвали 30%.