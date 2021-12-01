В стране и мире Исследование показало, какую страну американцы считают главной угрозой для США Иван Линдеманн Согласно данным опроса, Китай назвали угрозой для Штатов 52% респондентов. На Россию в таком качестве указали только 14% опрошенных американцев. © Фото: Guenter Fischer globallookpress Читайте нас на: Большинство жителей Америки считают КНР самой большой угрозой для США. Об этом сообщается в исследовании, проведенном социологами Института Рональда Рейгана. «Впервые в нашем опросе большинство американцев идентифицируют одну страну как самую большую угрозу для Соединенных Штатов – Китай», - цитирует Fox News исследование. Согласно данным опроса, Китай назвали угрозой для Штатов 52% респондентов. На Россию в таком качестве указали только 14% опрошенных американцев. Как отмечается в документе, ситуация заметно изменилась в сравнении с 2018 годом. Тогда на Китай в качестве угрозы для США указали 21% опрошенных, Россию назвали 30%. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика