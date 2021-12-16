В ВОЗ рассказали о темпах распространения омикрон-штамма

Омикрон-штамм COVID-19 распространяется чрезвычайно быстро, каждые два-три дня количество новых случаев вырастает вдвое. С таким заявлением выступил представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусом Дэвид Набарро.

«Это значит, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели», — сказал Набарро в эфире телеканала Sky News.

При условии, что меньшая летальность нового варианта инфекции подтвердится, число заразившихся значительно ударит по системе здравоохранения Великобритании, подчеркнул представитель ВОЗ. В этом случае, по словам специалиста, ситуация станет «экстремально серьезной в течение двух недель, а возможно раньше».

Ранее заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что человек может заразиться сразу двумя штаммами коронавируса: «омикроном» и «дельтой».