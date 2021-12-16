Самолет с российскими детьми из Сирии приземлился на аэродроме Чкаловский

Самолет Воздушно-космических сил России с группой детей, вывезенных из Сирии, приземлился на аэродроме Чкаловский. В РФ были возвращены восемь детей из лагерей плюс один из приюта в Дамаске.

«Возраст от шести до 17 лет, все из Дагестана. С аэродрома их отвезли на каретах скорой помощи в одну из московских клиник, где они пройдут полное медобследование, в том числе на ковид, после карантина будут переданы родственникам», - сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Напомним, что работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан России, находящихся на территориях Ирака и Сирии, началась летом 2017 года по поручению Владимира Путина.