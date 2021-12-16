Путин поручил разработать способы отказа от обработки персональных данных

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать предложения об изменениях в законодательство, которые позволят людям возражать против обработки их персональный данных. Список поручений размещен на сайте Кремля.

Так, согласно планируемым изменениями, физическим лицам в определенных случаях должна быть предоставлена возможность распоряжаться содержащейся в информационных системах информацией о своих хозяйственных операциях, в том числе персональными данными, а также возражать против обработки такой информации.

Кабмину надлежит подготовить соответствующие предложения совместно с Банком России. Срок исполнения поручения - 1 июня 2022 года.