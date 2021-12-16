Стали известны соперники сборной России по футболу в Лиге наций

Сборная Россия сыграет с командами Исландии, Израиля и Албании на групповом этапе Лиги наций - турнира UEFA. Жеребьевка состоялась в четверг, 16 декабря, в швейцарском Ньоне.

Российская сборная попала в группу B2 вместе с командами Исландии, Израиля и Албании. Матчи пройдут со 2 июня по 27 сентября 2022 года, говорится на сайте Российского футбольного союза.

Победитель группы перейдет в дивизион А, занявшая четвертое место команда опустится в дивизион C.