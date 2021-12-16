Армия Делегация Минобороны РФ приняла участие в торжествах по случаю независимости Бангладеш В Параде победы принял участие парадный расчет военнослужащих 154 отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В четверг, 16 декабря, делегация министерства обороны России под руководством заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Алексея Кима приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 50-й годовщине обретения независимости Народной Республики Бангладеш. «В ознаменование этого события в Параде победы в освободительной войне 1971 года принял участие парадный расчет военнослужащих 154 отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа», - говорится в сообщении Минобороны. Напомним, что СССР оказал Бангладеш существенную политическую поддержку и помогал восстановить разрушенную войной экономику. Советские моряки в апреле 1972 года участвовали в разминировании порта Читтагонг и очистке его от затонувших судов. Материал подготовили: Николай Баранов, Иван Линдеманн В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика