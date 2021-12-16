Надувные танки в центре города: в Киеве проходят сразу несколько акций протеста

В Киеве в четверг, 16 декабря, проходят сразу несколько акций протеста. На Арсенальной площади в центре украинской столицы появились надувные танки в натуральную величину.

Их установил частный предприниматель, который выиграл размещенный одной из воинских частей тендер на их изготовление, потратил 44 тысячи долларов, а военные отказались забирать танки, в прямом смысле разорвав контракт.

Митингуют в Киеве и другие недовольные политикой властей. С требованием погасить долги по зарплате у Верховной рады собрались шахтеры. А у киевской мэрии развернулась одна из самых громких акций протеста, где собрались обманутые дольщики.