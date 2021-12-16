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Путин обсудил экономическое сотрудничество с президентом Монголии

Анна Касаткина
17:31 16.12.2021
Российский президент выразил уверенность, что товарооборот с Монголией может превзойти допандемийный уровень.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин принимает в Кремле монгольского лидера Ухнаагийна Хурэлсуха. Это первый зарубежный визит главы Монголии после победы на выборах.

Главная тема переговоров - развитие стратегического партнерства Москвы и Улан-Батора в различных сферах, прежде всего в экономике.

«Отношения развиваются, несмотря на пандемию, практически по всем направлениям: это и экономика, это и политические связи, сотрудничество в военной области, на международной арене», - подчеркнул на встрече российский президент.

Он отметил, что в прошлом году товарооборот с Монголией из-за пандемии сократился на 20%, однако в этом году, впервые за прошедшие три квартала года, увеличился примерно на 25%.

«Есть все основания полагать, что мы достигнем допандемийного уровня и можем его превзойти», - сказал Путин.

Хурэлсух в свою очередь отметил важность активизации торгово-экономических отношений между двумя странами, включая реализацию национального проекта «Транзитная Монголия», в связи с тем, что через государство проходит кратчайший путь, соединяющий Европу с Азией и Россию с Китаем, а также создание Большого евразийского партнерства.

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