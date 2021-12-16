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Проект закона о местном самоуправлении направят в регионы для обсуждения

Ян Брацкий
14:11 16.12.2021
Проект документа устанавливает перечень из полномочий местного самоуправления и список того, что можно перераспределить на региональный уровень.
Проект закона о местном самоуправлении направят в регионы для обсуждения
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Законопроект о развитии местного самоуправления, внесенный на рассмотрение депутатов Госдумы, будет обсуждаться в регионах и может быть принят в начале весенней сессии. Об этом рассказал один из авторов документа, глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Законопроект предстоит предметно обсудить в регионах, в том числе с участием органов местного самоуправления. Мы открыты к содержательному диалогу», - приводит ТАСС слова Клишаса.

По его мнению, новый закон о развитии местного самоуправления призван гасить конфликты и снять противоречия, возникающие вокруг полномочий между регионами и отдельными муниципалитетами.

«Закон снимает противоречия между регионами и муниципалитетами, гасит конфликты, которые часто возникают вокруг круга полномочий. Страдают от этих конфликтов всегда люди», - добавил сенатор.

Предложенный на рассмотрение парламентариев документ «устанавливает закрытый перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного самоуправления и перечень тех полномочий, которые могут быть перераспределены на региональном уровне». В каждом отдельном регионе он позволит настроить систему в интересах населения.

Кроме того, сообщил глава комитета, одноуровневая система местного самоуправления не позволит властям на местах делегировать административную ответственность друг другу.

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