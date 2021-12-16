В Румынию прибыли американские F-15 прибыли для «усиления присутствия НАТО»

Американские истребители прибыли в Румынию для «усиления присутствия НАТО» в регионе Черного моря.

«F-15 приземлились сегодня (на авиабазе в городе) Кымпия-Турзий в Румынии. Итальянские, румынские и американские ВВС будут выполнять совместные полеты для защиты воздушного пространства союзников (по НАТО)», - говорится в сообщении военно-воздушного командования альянса, передает РИА Новости.

Также подчеркивается, что это запланированное развертывание направлено на обеспечение воздушного присутствия союзников в регионе Черного моря. Истребители будут совершать полеты с румынскими ВВС с 18 по 22 декабря.

Ранее сообщалось, что российские радиолокационные станции за неделю зафиксировали 42 иностранных летательных аппарата, которые вели воздушную разведку вдоль границ РФ.

Воздушную разведку вдоль российских границ вели 34 самолета-разведчика и восемь разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Полеты проходили под контролем российских радиолокационных станций.