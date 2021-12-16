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Экипажи Т-72Б3 посоревновались за право попасть на «Танковый биатлон» под Ростовом

13:24 16.12.2021
В ходе занятий до автоматизма доведены навыки владения штатным вооружением, включая крупнокалиберный зенитный пулемет «Утес».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На полигоне Кадамовский в Ростовской области завершили боевое слаживание экипажи танков Т-72Б3 150-й мотострелковой дивизии, сообщили в пресс-службе ЮВО.

На первом этапе боевой подготовки был проведен отбор экипажей для участия в армейском этапе конкурса «Танковый биатлон».

«Стремлюсь к тому, чтобы дойти до чемпионата мира, занять там первое место», - сообщил многократный призер «Танкового биатлона», командир танка гвардии сержант Валентин Куценко.

На тренировке танкистам удалось до автоматизма довести навыки владения штатным вооружением. Для борьбы с низколетящими авиационными средствами применялся крупнокалиберный зенитный пулемет «Утес».

По итогам учений было отобрано три лучших экипажа, которые примут участие в дальнейших соревнованиях.

Сообщается, что в боевом слаживании было задействовано более тысячи экипажей танков Т-72Б3.

Т-72Б3 - сравнительно простая модернизация танка Т-72Б, которая позволяет с наименьшим количеством затрат и времени довести ряд его характеристик до уровня Т-90А.

В частности, на танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Материал подготовила Алиса Кононенко

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