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Расчеты «Бастиона» с самолетами ЧФ уничтожили корабль «противника» у берегов Крыма

12:14 16.12.2021
Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М отработали заход на боевой курс с нанесением учебных ракетных и бомбовых ударов по надводной цели.
Расчеты «Бастиона» с самолетами ЧФ уничтожили корабль «противника» у берегов Крыма
© Фото: Минобороны РФ
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На Черноморском флоте проведено совместное учение истребителей и бомбардировщиков морской авиации с расчетами берегового противокорабельного ракетного комплекса (БПКРК) «Бастион» по уничтожению морской учебной цели, сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ.

Сторожевой корабль «Ладный» имитировал корабль условного противника, который по замыслу учений был обнаружен в акватории Черного моря с группой диверсантов на борту.

Чтобы поразить цель, в воздух была поднята дежурная группа самолетов из состава Морской авиации и ПВО ЧФ. Расчеты БПКРК «Бастион», которые дислоцировались в Крыму, выдвинулись в позиционный район и приготовили ракетные комплексы к применению.

На первом этапе учения экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М отработали заход на боевой курс с нанесением учебных ракетных и бомбовых ударов по кораблю «противника».

Затем расчеты комплекса «Бастион» взяли корабль на сопровождение, привели установку к бою и отработали алгоритм действий по нанесению ракетных ударов по условной цели методом электронных пусков.

Сообщается, что в учениях были задействованы участие более 200 военнослужащих, четыре истребителя Су-30СМ, два бомбардировщика Су-24М и дивизион БПКРК «Бастион» из состава ракетно-артиллерийского соединения ЧФ.

БПКРК К-300 «Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс» (для ВС России) /«Яхонт» (для поставок на экспорт) создан для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

«Бастион» способен уничтожать не только надводные, но и наземные цели. Так, 15 ноября 2016 года комплексы нанесли удар по позициям террористов в Сирии, что стало первым в истории боевым применением комплекса.

На кадрах, снятых с воздуха, видно, как в склад с боеприпасами террористов попадает ракета берегового ракетного комплекса «Бастион». После удара над зданием поднимается столб дыма. В другом ролике в склад с боеприпасами и штаб боевиков попадают ракеты «Калибр». Здания начинают гореть.

Материал подготовила Алиса Кононенко

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