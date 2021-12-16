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«Почему-то лизнула»: реставратор Эрмитажа рассказала об уникальной находке в княжеском платье

Ян Брацкий
11:14 16.12.2021
В складках рукава бального платья была найдена надкушенная конфета, которая датируется 1903 годом.
© Видео: hermitage_museum, Instagram © Фото: hermitage_museum, Instagram
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Реставраторы Эрмитажа рассказали об уникальной находке при работе с платьем любимой сестры императора Николая Александровича княгини Ксении Александровны. Праздничные одежды были подготовлены специально для костюмированного бала 1903 года.

Как рассказала художник-реставратор Галина Федорова, при проведении подобных работ мастера всегда осматривают все складки и швы на одежде. В этот раз ожидания не обманули. Внимание мастера привлек зашитый отворот рукава.

«Зашито было легко. Я сняла нитку, и мне на ладонь выпало нечто, что-то розоватое и неправильной формы. Я почему-то это нечто лизнула, получилось сладенько во рту. Это была конфета, помадка начала XX века, надкушенная великой княгиней во время бала. Она спрятала ее за край рукава. Это было забавно», - рассказала художник-реставратор на официальной странице Эрмитажа в Instagram.

На конфете реставратор обнаружила тиснение поставщика императорского двора. На ткани осталась розовая пыль, которую счистили. Конфету отдали на хранение. Находке не стали присваивать отдельный инвентарный номер, но теперь она хранится в непосредственной близости от бального платья и является частью экспозиции.

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