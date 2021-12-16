«Почему-то лизнула»: реставратор Эрмитажа рассказала об уникальной находке в княжеском платье

Реставраторы Эрмитажа рассказали об уникальной находке при работе с платьем любимой сестры императора Николая Александровича княгини Ксении Александровны. Праздничные одежды были подготовлены специально для костюмированного бала 1903 года.

Как рассказала художник-реставратор Галина Федорова, при проведении подобных работ мастера всегда осматривают все складки и швы на одежде. В этот раз ожидания не обманули. Внимание мастера привлек зашитый отворот рукава.

«Зашито было легко. Я сняла нитку, и мне на ладонь выпало нечто, что-то розоватое и неправильной формы. Я почему-то это нечто лизнула, получилось сладенько во рту. Это была конфета, помадка начала XX века, надкушенная великой княгиней во время бала. Она спрятала ее за край рукава. Это было забавно», - рассказала художник-реставратор на официальной странице Эрмитажа в Instagram.

На конфете реставратор обнаружила тиснение поставщика императорского двора. На ткани осталась розовая пыль, которую счистили. Конфету отдали на хранение. Находке не стали присваивать отдельный инвентарный номер, но теперь она хранится в непосредственной близости от бального платья и является частью экспозиции.