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Счет на секунды: расчеты С-400 в Крыму продемонстрировали скорость перехода в боевой режим

Виктория Косогляденко
10:50 16.12.2021
Военнослужащие в кратчайшие сроки свернули пусковые установки и переместились на резервные позиции, затем состоялось боевое развертывание.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Расчеты передовых зенитных систем С-400 «Триумф» показали, как защитить крымское небо во время тактико-специальных учений, которые прошли на полуострове.

Военнослужащие в кратчайшие сроки свернули пусковые установки и переместились на резервные позиции, затем состоялось боевое развертывание, где тоже счет шел на секунды. Время засекала присутствующая на месте тренировок корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

«Засекаем старт. На секундомере пусковая установка переходит в боевой режим. Сорок восемь секунд - касание, и контейнеры в вертикальном положении. Теперь весь дивизион готов отразить угрозу», - прокомментировала она.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Андрей Работнов

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