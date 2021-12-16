Зеленский заявил о готовности к любому формату переговоров с Россией

Киев готов к проведению переговоров по урегулированию с Россией в любом формате. С таким заявлением в Брюсселе выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина готова к любому формату переговоров с РФ по урегулированию этого процесса» - отметил он в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Рада».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация на юго-востоке Украины может быть решена только при помощи прямых контактов Киева с ЛНР И ДНР. Представитель Кремля отметил, что речь идет о внутреннем конфликте.