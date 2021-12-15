В Омске задержана группа националистов

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об организации экстремистского сообщества в отношении двух задержанных ранее в Омске молодых людей. Юноши познакомились в Сети и основали сообщество, в которое вступали сторонники идеи фашизма.

«Организаторы и участники сообщества - не менее 17 человек - в сети Интернет возбуждали ненависть и вражду к другим социальным группам, активно высказывали негативные оценки в адрес людей, придерживающихся иных идеологических взглядов, призывали к применению в отношении них насилия, оправдывали фашизм», - говорится в сообщении на сайте МВД РФ.

В ходе следствия у участников незаконного сообщества изъяли многочисленные ножи, бейсбольные биты, самодельные обрезы, маски, кастеты, газовые баллончики и предметы со свастикой. По версии правоохранителей, задержанные рассчитывали использовать все это во время нападений на людей.