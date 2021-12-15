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Инициатива наказуема: почему установка фонарей в селе в Башкирии рассорила жителей и администрацию

Мария Герман
06:53 15.12.2021
Чиновники обнаружили, что установленные по инициативе местных жителей фонари освещения не соответствуют ГОСТу.
Инициатива наказуема: почему установка фонарей в селе в Башкирии рассорила жителей и администрацию
© Фото: ТРК "Звезда"
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Жители башкирского села Базилевка решили сами справляться с коммунальными проблемами. Много лет они просили местные власти установить уличное освещение, а потом не выдержали, собрали деньги и купили фонари. В администрации обратились к нормам закона и пришли к выводу, что они были грубо нарушены, но не чиновниками, а простыми людьми.

Сейчас в деревне освещена только одна центральная улица. Полтора десятка фонарей установили на ней в этом году, а все остальные только в плане электрификации.

«На сегодняшний день ведется оформление документов для присоединения. Работы завершат до конца года. При выделении денег работы продолжат», - заверила заместитель начальника пресс-службы администрации Уфы.

На все аргументы, что рядом федеральная трасса, нет тротуаров, а автобусные остановки, откуда дети уезжают в школу, находятся в темноте и свет жизненно необходим - формальные отписки.

«Последний раз отписались, что в 2024 году. Сейчас 2022. Еще два года должны ходить с фонариками», - возмущается местная жительница Алина Кожевникова.  

Люди устали ждать обещанного и сами взялись за дело. Собрали деньги, закупили фонари, пригласили специалистов для их установки. На улицах наконец стало светло, но ненадолго. Городская администрация сочла работы незаконными. Свет, дорожное покрытие и многое другое регламентируется в нашей стране ГОСТами. Сделать что-то самостоятельно возможно, но лишь после долгих согласований.

«Нужно получить технические условия, нужно, соответственно, проговорить количество столбов, план участка и так далее. И, самое главное, выполнить все эти работы можно своими силами, если они соответствуют предоставленному техническому заданию, если они выполняют те требования законодательства, которые сегодня установлены, в частности, расстояние до деревьев, расстояние до ближайших домов, очень важно убедиться, что эти столбы не проходят по чужим земельным участкам», - объяснила заместитель председателя комитета Госдумы РФ Светлана Разворотнева.

Иначе инициаторам грозит штраф. Юристы по всей стране ежедневно сталкиваются с ситуациями, когда граждане самовольно устанавливают в парке скамейки или строят детские площадки.

«Они не отвечают строительным нормам, а отвечает администрация. Это недопустимо», - считает юрист в сфере ЖКХ Юрий Нетреба.

Вот и выходит, что инициатива наказуема, а пока остается только надеяться, что здравый смысл возобладает.

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