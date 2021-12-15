Огонь на поражение: экипажи новейших БТР-82 ЦВО приступили к боевым стрельбам

Новейшие БТР-82 поражают цели на полигоне в Свердловской области. У мотострелковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО) начались боевые стрельбы.

Экипажи должны точно поразить живую силу и бронемашины условного противника из пушек и пулеметов - грохот очередей и одиночных выстрелов не стихает ни на минуту.

Наводчики-операторы работают по мишеням на дальности до двух километров - мощные 30-миллиметровые орудия новых БТР это позволяют. Оттачивают мастерство и механики-водители. Маневры на скоростных участках и преодоление сложных препятствий - обязательное условие выполнения упражнения.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Вадим Михеев