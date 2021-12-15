Российские ученые нашли способ предотвращения ЧС и техногенных катастроф

Российские ученые разработали и апробировали новейший программный комплекс, способный предупреждать возможные техногенные катастрофы и чрезвычайные ситуации на производстве. Благодаря введению комплекса в работу, крупные компании смогут избежать длительных простоев оборудования при возникновении аварий. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной технической инициативы (НТИ).

«Программный комплекс предсказывает аномальные режимы работы оборудования, заранее оповещает оператора о возможной поломке и предлагает превентивные меры для ее предотвращения. При этом для различных специалистов предприятия формируется адаптированная под их потребности отчетность о состоянии оборудования», - приводит РИА Новости заявление пресс-службы.

Данные решения позволят руководству крупных холдингов и компаний отказаться от плановых ремонтов оборудования и проводить данные работы только тогда, когда это действительно необходимо. Предполагается, что главными потребителями нового программного продукта станут нефтедобывающие предприятия, металлурги и энергетики.