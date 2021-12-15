Эксперт назвал главные преимущества ежедневного употребления гречки

Гречка содержит не только множество витаминов и микроэлементов, но и выделяется среди всех круп высоким содержанием растительного белка. Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Михайленко.

За счет состава гречневая крупа выделяется на фоне других продуктов питания. Сочетание полезных веществ и белка делает ее уникальной. Ежедневное употребление поможет «закрыть окно» по многим витаминам и способствовать профилактике различных заболеваний.

«Выделяется содержанием железа, что немаловажно при анемии. В гречневой крупе также присутствуют магний, фосфор, кальций, цинк. А еще в гречке много витаминов: A, D, C, E, витамины группы В, P (рутин), PP (никотиновая кислота)», - рассказала Михайленко в беседе с РИА Новости.

Кроме того, гречка не содержит глютена – это важно для людей, придерживающих безглютенового питания или страдающих от непереносимости. Однако при включении гречки в рацион важно помнить о ее достаточно высокой калорийности и учитывать ее в меню.