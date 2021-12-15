В Северной Корее умер брат основателя КНДР Ким Ир Сена

Младший брат основателя и первого президента КНДР Ким Ир Сена, Ким Ен Чжу, умер в возрасте 101 года. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на северокорейские СМИ.

Также отмечается, что нынешний глава страны Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с его смертью, о дате которой не сообщается.

«Ким Ен Чжу внес вклад в ускорение социалистического строительства и развития социальной системы корейского образца», - цитирует Yonhap выдержки из сообщения агентства ЦТАК.

Ким Ен Чжу родился в 1920 году. После прихода своего старшего брата Ким Ир Сена к власти занимал ряд руководящих постов. Возглавлял влиятельный Организационный отдел Трудовой партии Кореи. С 1998 года занимал церемониальную должность почетного заместителя председателя Постоянного комитета Верховного народного собрания (парламента).