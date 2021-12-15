Учения рядом с Крымом и заявления НАТО: что происходит на Украине на фоне визита Зеленского в Брюссель

Москва призывает Запад убедить Киев в необходимости выполнять Минские соглашения и не допустить эскалации напряженности. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В среду, 15 декабря, на саммите «Восточного партнерства» выступил Владимир Зеленский. У президента Украины намечен целый ряд переговоров на высоком уровне, в том числе и по ситуации в Донбассе. А на границе с Крымом тем временем идут масштабные учения Вооруженных сил Украины с участием противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений.

«Мы должны быть готовы как к удержанию линии боевого соприкосновения с фронта, так и быть в готовности к действиям с тыла. Потому что мы знаем, что угроза со стороны Харьковской и Черниговской областей не спадает», - заявил украинскому «5 каналу» заместитель командира операции объединенных сил ВСУ Михаил Драпатий.

По сообщению минобороны Украины, это учения боевых подразделений, которые несут службу на границе с Крымом. Танки форсируют реку на территории Луганской области. По информации российского МИД, Киев направил в Донбасс половину всего личного состава ВСУ. Москва выражает обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов.

«Развитие ситуации на Украине продолжает вызывать беспокойство, это мягко сказано. Прежде всего, речь идет о милитаризации страны, нарушении прав человека и безусловно внутри украинского конфликта в Донбассе. Страны НАТО наращивают поставки вооружений, тренируют ее военнослужащих, но делают это не в целях некой мифической задачи по поддержанию стабильности и безопасности, а для того, чтобы подлить масло в огонь», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На то, что это именно Киев нарушает Минские соглашения и намеренно обостряет обстановку на линии соприкосновения, обратил накануне внимание своего французского коллеги президент России. Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию на Украине. Сегодня утром на Смоленскую площадь приехала помощник госсекретаря США.

Визави Карен Донфрид стал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Дипломаты обсудили темы, затронутые ранее президентами Путиным и Байденом во время переговоров по видеосвязи. Это и ситуация на Украине, и гарантии безопасности, которые требует Россия от НАТО и США по непродвижению альянса к восточным рубежам нашей страны, и неразмещение систем вооружений в сопредельных государствах.

Почти два часа длилась встреча Донфрид с замглавы администрации президента Дмитрием Козаком, который курирует в Кремле переговоры в «нормандском формате» по Донбассу. Прилетела в Москву американская замгоссекретаря из Киева, где проводила переговоры накануне.

Большой день нормандской дипломатии и сегодня продолжился переговорами в Брюсселе, куда на саммит «Восточного партнерства» прибыл Владимир Зеленский. Он встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и планирует провести переговоры с президентом Франции, а также новоизбранным канцлером Германии Олафом Шольцем.

Кстати, по сообщению немецкого издания Bild, предшественница Шольца Ангела Меркель летом этого года лично наложила вето на поставки вооружений Украине по линии НАТО. Сейчас часть ограничений на оружие против беспилотников уже сняты, но Берлин сохраняет запрет на поставки американских винтовок. Шольц заявил, что Германия выступает за единый европейский курс в отношении Москвы.

«Любое нарушение территориальной целостности будет иметь высокую цену. Мы единогласны в этом с нашими европейскими партнерами и трансатлантическими союзниками», - сказал он.

Пока президент Украины ведет переговоры с лидерами ЕС, в Киеве говорят о провале дипломатии Зеленского. Все чаще можно услышать мнение, что президент упустил исторический шанс продвинуться в решении наболевших вопросов. В интервью журналисту Дмитрию Гордону бывший глава администрации президента Украины рассказал, что, по его мнению, Зеленский испортил отношения с Путиным своим наглым и беспардонным поведением. Андрей Богдан, который считался ближайшим соратником Зеленского, рассказывая об этом, использовал даже непарламентские выражения.

«Что ты записываешь, какое давай встретимся в Иерусалиме, что ты мелешь? Это позор, это позор на весь мир, это катастрофа дипломатическая», - заявил он в интервью Дмитрию Гордону.

Богдан рассказал и о «черной кассе» президентской партии «Слуга народа»: якобы зарплаты депутатам платят не только официально и штрафуют, если те не голосуют за законы по президентской разнарядке. А бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, как выросли расходы на обеспечение безопасности президента. Теперь к нему приставлены в 7 раз больше сотрудников управления государственной охраны, чем при Порошенко.

И все это происходит на фоне падения рейтингов Зеленского. Чтобы «реанимировать» их президент Украины в 5,5 раза увеличил бюджет государственного телевидения «Рада ТВ», которое сегодня начало вещать в новом круглосуточном формате.