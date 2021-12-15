Путин поручил разработать меры по поддержке отечественной селекции

Президент Владимир Путин поручил правительству России разработать меры поддержки отечественной селекции. Документ об этом опубликован на сайте Кремля.

Выполнение поручений состоится в рамках Доктрины продовольственной безопасности. Правительство должно до 1 марта 2022 года определить список главных сельскохозяйственных культур и животных, а также плановые значения самообеспечения семенами и племенной продукцией на период до 2030 года.

Кроме того, Путин поручил до 1 апреля 2022 года подготовить доклад о мерах по сокращению рисков утраты исходного генетического материала, который касается основных животных и сельскохозяйственных культур. Доклад также должен будет содержать перечень мер, необходимых для снижения зависимости отечественного агропромышленного комплекса от импортных семян и племенной продукции.