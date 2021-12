В стране и мире ВМС США отчитались об испытаниях лазерного оружия для уничтожения надводных целей Иван Линдеманн Данную систему можно использовать для противодействия дистанционно управляемым лодкам, начиненным взрывчаткой, которые используют в Красном море йеменские хуситы. © Фото: U.S. MARINE CORPS, U.S. NAVY Читайте нас на: Американские военные успешно испытали лазерное оружие, установленное на военно-морском десантном транспорте-доке Portland. Об этом говорится в заявлении ВМС США. «Во вторник во время испытаний военный корабль Portland произвел тестовый выстрел из демонстрационной системы лазерного оружия по цели в Аденском заливе, отделяющем Восточную Африку от Аравийского полуострова», - пишет со ссылкой на ВМС США агентство Associated Press. СМИ отмечает, что данную систему можно использовать для противодействия дистанционно управляемым лодкам, начиненным взрывчаткой, которые используют в Красном море йеменские хуситы. Напомним, что США уже испытывали лазерное оружие. В мае 2020 года лазер, размещенный на корабле Portland, смог сбить воздушный беспилотник. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика