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Мотострелки ЗВО отбили атаку диверсантов «противника» на колонну под Воронежем

17:24 15.12.2021
В учениях задействовано более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение.
Мотострелки ЗВО отбили атаку диверсантов «противника» на колонну под Воронежем
© Фото: Минобороны РФ
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На полигонах Погоново и Криница в Воронежской области начались тактические учения мотострелковых подразделений с боевой стрельбой, сообщили в пресс-службе ЗВО.

При проведении учений сделан упор на стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, а также организации маршей боевой техники при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Кроме того, военнослужащие освоят новые методы и тактику выполнения огневых задач в сложной обстановке современного общевойскового боя.

На завершающем этапе маневров экипажи БМП-2 поразят мишени, имитирующие технику и живую силу условного противника, на дальностях до 1,2 тысячи метров.

Сообщается, что в учениях задействовано более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение.

Т-72 - основной боевой танк производства СССР, самый массовый танк второго поколения.

Экипаж танка состоит из трех человек. Основным вооружением является 125-мм гладкоствольная пушка, с которой спарен 7,62-мм пулемет ПКТ, в качестве зенитного пулемета используется НСВТ-12,7 «Утес» на открытой турельной установке. На Т-72Б введен комплекс управляемого вооружения «Свирь», позволяющий вести стрельбу наводящимися по лучу лазера ракетами. Ракеты эффективны на расстояниях до 4 км, куда долетают за 12 с. Т-72 оснащен оборудованием для подводного вождения и может преодолевать водные преграды глубиной до 5 м.

Материал подготовили: Николай Баранов, Алиса Кононенко

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