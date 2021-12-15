Путин пообещал запомнить фамилию ответственного за ликвидацию свалок в РФ

Российский президент Владимир Путин пообещал запомнить фамилию чиновника, который отвечает за ликвидацию свалок в городах.

«У вас в министерстве кто конкретно занимается этим вопросом?» - поинтересовался глава государства на заседании Совета по нацпроектам у главы Минприроды Александра Козлова, который в ответ назвал фамилии трех сотрудников.

Тогда российский лидер уточнил, кто из них несет личную персональную ответственность за результаты работы. Козлов ответил, что речь идет о его заместителе Мураде Керимове.

«Хорошо, я услышал эту фамилию», - сказал Путин.

При этом президент выразил удивление тем фактом, что по 104 свалкам в границах российских городов, которые необходимо ликвидировать, до сих пор нет проектной документации.

Путин напомнил, что до конца 2024 года необходимо ликвидировать 191 свалку в границах городов, из них 111 - до 2023 года, тогда как срок ликвидации крупных свалок в среднем занимает не менее двух лет. Глава государства добавил, что главам регионов нужно брать на личный контроль работу по ликвидации свалок и помогать мэрам соответствующих городов.