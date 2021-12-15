Путин и Си Цзиньпин полагают, что AUKUS подрывает ядерное равновесие

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин сошлись во мнении, что оборонный альянс AUKUS (США - Великобритания - Австралия) подрывает ядерное равновесие. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, главы России и Китая высказали озабоченность активностью американцев по реконфигурации сложившейся ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этой связи, уточнил Ушаков, обе стороны негативно оценили создание Индо-Тихоокеанской четверки Quad и американо-англо-австралийского союза AUKUS.

«Как было сказано, последний альянс, союз он вообще подрывает и устои режима ядерного нераспространения, и вообще, так сказать, взвинчивает уровень военной напряженности в регионе», - отметил помощник президента.

Путин и Си Цзиньпин в среду, 15 декабря, провели переговоры в режиме видеоконференцсвязи. Как сообщалось, лидеры успели обсудить все насущные и важные проблемы как двусторонних отношений, так и международной повестки дня.