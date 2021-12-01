Загадочная вспышка в небе над Альметьевском попала на видео

Жителей Татарстана не на шутку напугала мощная вспышка в небе над городом Альметьевском. В одну секунду горизонт озарился целой палитрой цветов: от лазоревого до темно фиолетового. Кадры загадочного явления уже появились в социальных сетях.

При этом, по словам очевидцев, ни каких звуков за вспышкой не последовало, зато впечатляющее зрелище сопровождалось короткими замыканиями в электросети и отлучением света в нескольких районах.

Что именно это было - пока неизвестно. Среди самых популярных предположений местных жителей: метеоритный дождь и НЛО.