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Загадочная вспышка в небе над Альметьевском попала на видео

Роман Захаров
05:15 01.12.2021
Впечатляющее зрелище сопровождалось короткими замыканиями в электросети и отлучением света в нескольких районах.
© Видео: almet_novosti, instagram; kazan_rt_, instagram © Фото: almet_novosti, instagram
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Жителей Татарстана не на шутку напугала мощная вспышка в небе над городом Альметьевском. В одну секунду горизонт озарился целой палитрой цветов: от лазоревого до темно фиолетового. Кадры загадочного явления уже появились в социальных сетях.

При этом, по словам очевидцев, ни каких звуков за вспышкой не последовало, зато впечатляющее зрелище сопровождалось короткими замыканиями в электросети и отлучением света в нескольких районах.

Что именно это было - пока неизвестно. Среди самых популярных предположений местных жителей: метеоритный дождь и НЛО.

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