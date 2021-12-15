Юрист объяснил, почему могли отменить приговор «лимонадному отравителю»

Юрист Константин Ерохин в беседе со «Звездой» предположил, почему Мосгорсуд мог отменить приговор Мурату Сабанову, который ранее был приговорен к 16 годам колонии.

«Это было апелляционное представление. Соответственно, прокуратура обжаловала это решение. Если пересмотр, я думаю, он будет в сторону ужесточения в первую очередь. Может быть, какие-то обстоятельства вскрылись... Я думаю, что посчитали слишком мягким приговор. Видимо, и защита, и обвинение оспаривали. Видимо, есть ряд моментов, которыми были недовольны обе стороны. Я думаю, что защита была недовольна жесткостью наказания, тяжестью, а обвинение считало его мягким», - сказал Ерохин.

По мнению юриста, радикального изменения приговора ожидать не стоит, наиболее вероятно, что останется в пределах. Там плюс-минус какое-то небольшое изменение будет.

В июне в столице задержали безработного уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова. С мая по июнь 2019 года он выбирал жертв в центральных районах столицы. Он, как утверждается, предлагал им выпить лимонада, который отравлял лекарственными веществами седативного действия, после чего обкрадывал людей.