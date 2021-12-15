Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро завершил профессиональную карьеру

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро (бывший зять Марадоны) заявил, что завершает спортивную карьеру. В ходе пресс-конференции он объяснил, что это связано с его проблемами с сердцем. Когда Агуэро сообщал журналистам печальною новость, он не смог сдержать слез.

Агуэро является пятикратным чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити» и победителем Лиги Европы с мадридским «Атлетико». На его счету - 41 мяч в 101 игре за сборную Аргентины. В текущем году он стал обладателем Кубка Америки.

Напомним, 33-летний Серхио Агуэро был заменен в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. После матча сообщалось, что футболист чувствует себя хорошо. Позже появилась информация, что форвард выбыл из строя как минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.

Аргентинец перешел в «Барселону» летом 2021 года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити».