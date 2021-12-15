С отвесного склона: под Красноярском началась подготовка к «Саянскому маршу»

Военнослужащие горных подразделений Центрального округа приступили к подготовке к конкурсу «Саянский марш» в предгорьях Западного Саяна. Под руководством опытных инструкторов участники групп отработали поиск пострадавшего в лавине, передвижение на лыжах в связке, спуск по склону с использованием закрепленной веревки.

Подготовка проходит на базе учебного Центра, расположенного в живописном национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае. На его территории проходит единственный зимний конкурс Армейских международных игр - «Саянский марш».

В рамках Армейских игр в этом году в международном этапе соревнований «Саянский марш» принимали участие восемь команд: России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Абхазии, Южной Осетии и женская сборная МО РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев, Вадим Михеев