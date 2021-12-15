СМИ сообщили о нежелании некоторых стан ЕС вводить санкции против России
На все необоснованные обвинения Евросоюза в агрессии Россия неоднократно давала понять, что никому не угрожает.
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Ряд европейских столиц не разделяют мнение официального Брюсселя относительно новых санкций против Москвы и выступают против них. Поводом для расширения ограничительных мер власти Евросоюза рассматривают возможное обострение ситуации вокруг Украины.
Так, власти Германии, Франции, Испании и Италии предпочитают вести с Россией переговоры, отмечает издание Bloomberg.
В Кремле в ответ на необоснованные обвинения и опасения коллективного Запада не раз отвечали, что Россия никому не угрожает и ни на кого нападать не собирается. Тем не менее Москва не оставит без внимания потенциально опасные для своих национальных интересов действия.