Ряд европейских столиц не разделяют мнение официального Брюсселя относительно новых санкций против Москвы и выступают против них. Поводом для расширения ограничительных мер власти Евросоюза рассматривают возможное обострение ситуации вокруг Украины.

Так, власти Германии, Франции, Испании и Италии предпочитают вести с Россией переговоры, отмечает издание Bloomberg.

В Кремле в ответ на необоснованные обвинения и опасения коллективного Запада не раз отвечали, что Россия никому не угрожает и ни на кого нападать не собирается. Тем не менее Москва не оставит без внимания потенциально опасные для своих национальных интересов действия.