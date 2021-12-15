Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ сообщили о нежелании некоторых стан ЕС вводить санкции против России

Ян Брацкий
12:59 15.12.2021
На все необоснованные обвинения Евросоюза в агрессии Россия неоднократно давала понять, что никому не угрожает.
СМИ сообщили о нежелании некоторых стан ЕС вводить санкции против России
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
Читайте нас на:

Ряд европейских столиц не разделяют мнение официального Брюсселя относительно новых санкций против Москвы и выступают против них. Поводом для расширения ограничительных мер власти Евросоюза рассматривают возможное обострение ситуации вокруг Украины.

Так, власти Германии, Франции, Испании и Италии предпочитают вести с Россией переговоры, отмечает издание Bloomberg.

В Кремле в ответ на необоснованные обвинения и опасения коллективного Запада не раз отвечали, что Россия никому не угрожает и ни на кого нападать не собирается. Тем не менее Москва не оставит без внимания потенциально опасные для своих национальных интересов действия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:24 В стране и мире
Видео
Путин назвал отношения России и Китая настоящим образцом в XXI веке
10:46 В стране и мире
Роспотребнадзор оценил риск проникновения неизвестной болезни из Южного Судана в РФ
10:37 В стране и мире
Видео
Подозреваемая в хищении почти 23 миллионов рублей кассир рассказала, куда дела деньги
10:15 В стране и мире
Видео
Помощник госсекретаря США Донфрид покинула МИД России
08:17 В стране и мире
Нарышкин раскрыл детали переговоров с главой ЦРУ Бернсом
Популярное
Мясников перечислил главные причины заложенности носа
Видео
Названы победители финала армейского КВН
Диетолог назвала лучший напиток для профилактики рака и диабета
Видео
Хлебникова впервые после госпитализации рассказала о своем состоянии
Видео
«Вы погорячились»: Путин пошутил про «популярную» у автомобилистов услугу
Нутрициолог доступный продукт с уникальным противовирусным действием
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.