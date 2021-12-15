Лучшие экипажи Ил-76 отработали сложнейшие элементы в небе над Тверской областью

В морозном небе над Тверской областью летают военно-транспортные Ил-76. В дивизии начались первые в новом учебном году командирские полеты, за штурвалами сидят только самые опытные летчики соединения.

В программе «командирской» летной смены - самые сложные элементы подготовки, включая полет по маршруту в составе звеньев. Экипажи Ил-76 должны четко держать строй, высоту и дистанцию. Это особенно критично при массовом десантировании техники и личного состава. Командиры должны подготовить методические рекомендации для дальнейшего обучения молодых пилотов.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Вадим Михеев