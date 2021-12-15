В стране и мире Путин проведет встречу с Си Цзиньпином Вадим Синицын © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: Президент России Владимир Путин проведет переговоры в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином. Она состоится 15 декабря. Как отметили в пресс-службе Кремля, руководители обсудят актуальные вопросы глобальной и региональной повестки. Важной частью станет подведение итогов работы по развитию стратегического партнерства России и Китая. «Будут подведены итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсуждены приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу», - говорится в заявлении пресс-службы. Предыдущая встреча Путина и Си Цзиньпина в формате видеоконференции прошла 28 июня. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, сторонам предстоит оценить состояние. Беседа была приурочена к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика