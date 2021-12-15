Путин проведет встречу с Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин проведет переговоры в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином. Она состоится 15 декабря.
Как отметили в пресс-службе Кремля, руководители обсудят актуальные вопросы глобальной и региональной повестки. Важной частью станет подведение итогов работы по развитию стратегического партнерства России и Китая.
«Будут подведены итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсуждены приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу», - говорится в заявлении пресс-службы.
Предыдущая встреча Путина и Си Цзиньпина в формате видеоконференции прошла 28 июня. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, сторонам предстоит оценить состояние. Беседа была приурочена к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.