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Путин проведет встречу с Си Цзиньпином

Вадим Синицын
01:10 15.12.2021
Путин проведет встречу с Си Цзиньпином
© Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин проведет переговоры в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином. Она состоится 15 декабря.

Как отметили в пресс-службе Кремля, руководители обсудят актуальные вопросы глобальной и региональной повестки. Важной частью станет подведение итогов работы по развитию стратегического партнерства России и Китая.

«Будут подведены итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсуждены приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу», - говорится в заявлении пресс-службы.

Предыдущая встреча Путина и Си Цзиньпина в формате видеоконференции прошла 28 июня. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, сторонам предстоит оценить состояние. Беседа была приурочена к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

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