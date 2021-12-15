Лавров заявил о желании США развивать диалог с РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что несмотря на серьезные противоречия, у Вашингтона есть желание развивать диалог с Москвой. По словам дипломата, об этом свидетельствует прошедший саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Необходимо состояние негативного конфронтационного противостояния перевести в диалог. При всех серьезных противоречиях, различиях в подходах желание такой диалог развивать, по крайней мере у США, присутствует», -подчеркнул Лавров в интервью египетскому телеканалу «ТеН ТВ» текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российской и американской стороне потребуется немалое количество времени, что разрешить все проблемы, накопившиеся в отношениях между странами.

По его мнению, прошедшая онлайн-беседа глав США и России предсказуемо не привела к каким-либо прорывам, однако показала, что лидеры двух стран настроены на продолжение практической работы. В частности президенты показали готовность обсуждать достаточно чувствительные для государств вопросы.