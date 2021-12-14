Военнослужащие России и Турции проверили соблюдение режима тишины в Идлибе

Совместный патруль России и Турции проверил соблюдение режима тишины в зоне деэскалации Идлиб. Правда, в этот раз бронемашины шли параллельными курсами. Российский конвой продвигался вдоль линии разграничения по зоне, подконтрольной сирийской армии, общение с турками производилось по рации или через координационный центр. Такая практика уже доказала свою эффективность.

Наша военная полиция инспектировала населенные пункты Марат Ум-Хауш и Шейхас. Там относительно спокойно, ведь до линии фронта - около пяти километров.

Беженцы постепенно возвращаются в свои дома, но быт пока наладить не удалось: воды и продуктов не хватает. На базаре одной из деревень наши бойцы остановили «Тайфун» и передали местным жителям свои сухпайки. Любая помощь сейчас бесценна.

Боевики продолжают периодически обстреливать правительственные позиции у границ Алеппо и вдоль трассы М-4, но российские военные фиксируют каждое нарушение, безнаказанным не останется ни один выстрел. Отметим, что Россия и Турция провели в Сирии уже более 200 совместных рейдов.

Материал подготовили: Роман Захаров, Олег Давыденко