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Военнослужащие России и Турции проверили соблюдение режима тишины в Идлибе

06:30 14.12.2021
Российская военная полиция инспектировала населенные пункты Марат Ум-Хауш и Шейхас.
Военнослужащие России и Турции проверили соблюдение режима тишины в Идлибе
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Совместный патруль России и Турции проверил соблюдение режима тишины в зоне деэскалации Идлиб. Правда, в этот раз бронемашины шли параллельными курсами. Российский конвой продвигался вдоль линии разграничения по зоне, подконтрольной сирийской армии, общение с турками производилось по рации или через координационный центр. Такая практика уже доказала свою эффективность.

Наша военная полиция инспектировала населенные пункты Марат Ум-Хауш и Шейхас. Там относительно спокойно, ведь до линии фронта - около пяти километров.

Беженцы постепенно возвращаются в свои дома, но быт пока наладить не удалось: воды и продуктов не хватает. На базаре одной из деревень наши бойцы остановили «Тайфун» и передали местным жителям свои сухпайки. Любая помощь сейчас бесценна.

Боевики продолжают периодически обстреливать правительственные позиции у границ Алеппо и вдоль трассы М-4, но российские военные фиксируют каждое нарушение, безнаказанным не останется ни один выстрел. Отметим, что Россия и Турция провели в Сирии уже более 200 совместных рейдов.

Материал подготовили: Роман Захаров, Олег Давыденко

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