Россия и члены НАТО улучшили соглашение о сближении кораблей

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ и ряд стран НАТО, в том числе Британия, усовершенствовали соглашения, которые затрагивают опасность сближения кораблей.

«Одно из ключевых предложений, которое у нас зафиксировано в заявлении от 10 декабря, это предусмотреть разведение маневров от линии разделения России и НАТО, так, чтобы они вблизи не проводились», - подчеркнул Келин в эфире программы «Соловьев LIVE».

Также планируется предусмотреть установление дистанции между кораблями и воздушными судами так, чтобы не допустить их опасного сближения. По словам посла, такая работа проводилась и раньше.

«За последнее время с некоторыми странами, в том числе с Великобританией, мы провели дополнительные переговоры по военной линии, и эти соглашения были усовершенствованы», - пояснил дипломат.

По словам Келина, сейчас эти предложения взяты в проработку. О том, чтобы установить минимальную дистанцию сближения и подавать соответствующие сигналы, «чтобы не допустить той искры, которая может проскочить, которая может стать провокацией», также отметил посол.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия наблюдает проблемы с соблюдением НАТО конвенции Монтре о свободе прохода через проливы торговых судов в мирное и военное время.

Кроме того, замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что военная инфраструктура Североатлантического альянса продолжает приближаться к границам России. При этом российская сторона неоднократно предупреждала альянс и США об этом.