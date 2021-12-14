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Уроки пандемии и миграционного кризиса: ЕС собирается реформировать Шенгенскую зону

Анна Касаткина
23:10 14.12.2021
Реформа нацелена на сохранение свободного перемещения внутри Шенгенской зоны и усиление контроля на внешних границах.
Уроки пандемии и миграционного кризиса: ЕС собирается реформировать Шенгенскую зону
© Фото: Elmar Gubisch via www.imago-imag globallookpress
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Европейская комиссия подготовила предложения по реформе Шенгенского пространства. Они основаны на опыте пандемии и миграционного кризиса на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, говорится в подготовленных ЕК документах.

Как уточняется, предлагаемые изменения направлены на усиление координации внутри Евросоюза и позволят государствам-членам ЕС получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами, а также границам внутри Шенгенского пространства.

В частности, в случае миграционного кризиса предлагается сокращение контрольно-пропускных пунктов на внешней границе ЕС, усиление мер по ее охране, рассмотрение заявок беженцев по предоставлению убежища на приграничной территории.

Помимо этого, инициировано упорядочивание процедуры ввода контроля на внутренних границах ЕС. Временный контроль на границах внутри Шенгенской зоны ряд стран вводили из-за миграционного кризиса 2015 года, террористических угроз и пандемии коронавируса. ЕК предлагает вводить такие ограничения решением Совета ЕС, если речь идет об общей угрозе, при этом ограничения на передвижение внутри Шенгенской зоны должны вводиться лишь в крайнем случае и на ограниченный период времени, уточняет РИА Новости.

ЕК ранее инициировала реформу Шенгена, нацеленную на сохранение свободного перемещения внутри Шенгенской зоны и усиление контроля на внешних границах. Главная ее цель - гарантировать безопасность жителей и гостей Шенгенского пространства.

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