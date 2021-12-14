Вооруженный налетчик ограбил банк в Екатеринбурге на 10 миллионов рублей

Вечером 14 декабря произошел вооруженный налет на один из банков Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Нападение произошло на улице Декабристов. По данным полиции, налетчик был вооружен предметом, похожим на пистолет. В ходе нападения он сумел завладеть суммой порядка 10 миллионов рублей.

«Злоумышленник явно тщательно готовился к налету, выбрав удачное время перед закрытием банка, когда в служебных помещениях уже не было посетителей. Для устрашения персонала он произвел выстрел. К счастью, сведений о раненых и погибших не поступало», - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Вскоре будет возбуждено уголовное дело. Скорее всего, это будет статья 162 Уголовного кодекса РФ – «Вооруженный разбой». Он предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. На месте ЧП работают сыщики районного отдела полиции, городского УМВД и ГУ МВД.